Sam Maggs est la scénariste principale (Lead Writer) sur ce nouvel épisode de la Saga Ratchet & Clank !Elle a également travaillé sur Anthem à l'écriture du personnage Sentinel Brin et les comics de la série The Unstoppable Wasp (Built On Hope) ou Captain Marvel (Marvel Action). Elle travaille actuellement pour Disney depuis début 2020 en Freelance.Le design très réussi du Lombax femelle entraîne déjà de nombreux Fanarts sur le web !Et une petite comparaison entre R&C PS4 VS R&C PS5 !Ratchet & Clank: Rift Apart est prévu pour fin 2020 et exclusivement sur Playstation 5 pour son lancement !