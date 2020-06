Aujourd’hui a eu lieu le INDIE Live Expo 2020 (qui a durée 3h00), un événement japonais, qui a mi en avant des jeux indépendants (150 jeux), c'est difficile de parler de tout ses jeux (il y a aussi bien des annonces que des portages -ou des localisations), donc je vais essayer de mettre en avant les jeux (ou plutôt les annonces) qui paraissent le plus intéressant.

Les annonces inédites :

Les portages :

Autre :

GameTomo a annoncé deux jeux :-Sumire un jeu d'aventure narratif prévu sur PC/Switch.-Nimbus INFINITY, un jeu d'action prévu sur PC et consoles.-Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World, développé par Degoma, un jeu d'aventure/plateforme prévu sur PS4/XOne/Switch-COGEN : Sword of Rewind, annoncé par Gemdrops, un jeu d'action, prévu sur PC/PS4/Switch-HAAK, annoncé par Blingame, un metroidvania prévu sur PC/Switch/mobile-Devil Slayer : Raksasi est un jeu d'action/Roguelike, il est maintenant aussi prévu sur PS4/Switch-Hakoniwa Explorer Plus est maintenant aussi prévu sur Switch (18 juin 2020)-Chinese Parents est un jeu de "simulation de vie", il est maintenant aussi prévu sur Switch (20 juin 2020)-Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth qui est disponible sur Steam en accès anticipé aura à la fin juin 2020 un second niveau.-Craftopia, développé par Pocket Pair, a une sortie anticipé prévu en juillet 2020 sur PC.A savoir : INDIE Live Expo II est prévu le 7 Novembre 2020.