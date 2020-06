"C'est le jeu à haut niveau, non ? C'est la poursuite de la justice jusqu'au bout du monde. Mais quand on va plus loin, il s'agit de tribalisme, de traumatisme, et de la façon dont nous nous considérons souvent comme justes et les autres comme mauvais, et comment nous pouvons - et c'est une chose humaine universelle - nous associer à une tribu. Souvent, quand il y a un conflit avec une autre tribu, nous la déshumanisons, nous la rendons moins que nous, afin de pouvoir justifier les choses que nous faisons dans la poursuite de la justice".

"Et oui, une grande partie de l'idée fausse est comme, oh, nous sacrifions en quelque sorte l'histoire pour gagner des points de diversité. Et ce n'est pas comme ça que nous travaillons. Tout est au service de l'histoire. Obtenir une meilleure diversité nous donne une meilleure histoire, nous donne des perspectives plus fraîches sur le conflit. Et j'espère qu'une fois qu'ils auront joué au jeu, ils s'en rendront compte".

Donc si vous avez un problème avec ça, eh bien, c'est nul, mais l'histoire va gagner pour nous. C'est ironique ou peut-être triste - je pense que les gens qui bénéficieront le plus de ce genre d'histoire sont ceux qui crient le plus fort en ce moment, mais j'espère qu'il y a suffisamment de choses dans le jeu pour les attirer et normaliser les choses qui sont normales. Cela fait partie de notre société et cela fait partie de l'appropriation d'un personnage nuancé intéressant".

"Il y a beaucoup de commentaires qui sont sortis, notre point de vue est, vous ne savez pas. N'est-ce pas ? Il y a tellement de choses fausses. Nous ne voulons pas aller sur le terrain et corriger quoi que ce soit parce que cela gâcherait le jeu d'une certaine manière - en disant ce que ce n'est pas, nous disons en quelque sorte ce que c'est".

"Ils étaient nuls. Vous avez travaillé sur quelque chose pendant si longtemps, et puis le fait de le voir sortir comme ça a été décevant, pour moi et pour les autres membres de l'équipe. Mais assez rapidement, nous nous sommes rassemblés et nous avons voulu en discuter. Tout d'abord, The Last Of Us 1 avait un leak de substance, Uncharted 4 avait un camion où les jeux ont été volés tôt et des gens voulaient publier la fin tôt Et cela n'enlève rien à la fin, car rien ne se compare au fait de jouer.

Rien n'est comparable au fait d'être Ellie et de ressentir ces moments, non seulement dans les "cutscenes", mais aussi dans le jeu, les conversations, la musique et l'effet émotionnel que cela a sur vous. Et l'histoire a été construite de telle manière qu'il ne s'agit pas vraiment de "twists" et de "tournants". Il s'agit de tourner lentement la manivelle et de ressentir la tension des choix que font les personnages.