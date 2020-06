Après avoir presque repris Gotham avec une armée d'Apokolips, Harley Quinn a été découragée par son meilleur ami et amant potentiel, Poison Ivy. Cependant, Harley ne pouvait pas se résoudre à déclarer son amour pour Ivy. Au lieu de cela, elle a décidé de donner à Ivy un enterrement de vie de garçon qui a eu lieu dans l'épisode de cette semaine. DC Universe a sorti Harley Quinn Saison 2 épisode 9, et nous voulons entendre ce que la communauté Superhero Hype en pense!Lors de l'enterrement de vie de garçon de Kite Man, le roi requin a été rappelé dans son pays sous-marin par un crabe parlant. Après une parodie claire de Little Mermaid qui s'est transformée en une chanson sur le caca dans l'océan, King Shark a confronté son père, le Dieu du requin. Le roi Shark a dit à sa famille qu'il n'accepterait pas son mariage arrangé. Quoi qu'il en soit, King Shark s'est couché et s'est quand même marié. Pendant ce temps, Frank the Plant, Clayface et Kite Man ont eu du mal avec un puzzle sur leur yacht.vous pouvez regarder Harley Quinn Saison 2 Episode 9 VOSTFR en streaming