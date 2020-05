Éditeur : Team17

Développeur : RocketBrush Studio

Genre : RPG/Rogue-Like

Prévu sur PC

Date de sortie : 2021

Langues : Français / Anglais / Russe / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais.

Le royaume des vivants a été profondément corrompu, et la tempête qui approche va changer le monde. Cette tempête, c'est vous, un puissant nécromancien qui se moque de la mort et mène des légions de trépassés. Prêtres et seigneurs espèrent pouvoir se cacher derrière leurs murs, mais aucun bastion ne pourra les protéger de votre ire. Éliminez tous ceux qui vous barrent la route et transformez-les en pantins pour atteindre la grandeur.