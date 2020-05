Actualité

Le tournage de la suite du désormais second plus gros succès cinéma de tous les temps (Endgame a tué le jeu fin juillet dernier) vient de reprendre, toujours en Nouvelle-Zélande. À cette occasion, le producteur Jon Landau apporte quelques détails concernant l'histoire, dans une interview accordée à Radio New Zealand :"Nous suivrons l'histoire de la famille Sully, et de ce que l'on doit faire pour maintenir sa famille unie. Jake et Ney'tiri ont une famille dans ce film. Ils sont forcés de quitter leur foyer, ils s'en vont et explorent les différents régions de Pandora, en passant notamment un certain moment sur l'eau, autour de l'eau et dans l'eau."Voilà. Bon bah c'est pas comme si j'avais aimé le premier volet, mais j'avoue que l'orientation familiale et les premières photos d'une partie du cast ne m'inspire pas des masses.Reste l'exploration de l'univers aquatique de Pandora qui risque d'être intéressante. Ce grand passionné des fonds marin qu'est Cameron va certainement nous envoyé du lourd visuellement avec, je l'espère cette fois, un imaginaire un peu plus créatif qu'une tribu bleu et des dinos fluos autour d'un grand chêne.Après quid du retour de Sigourney Weaver (curieux de voir la bidouille scénaristique), des nouveaux enjeux et par extension des nouveaux méchants (seront-ils très très méchants, comme dans le 1 ?), bref, encore beaucoup d'inconnues.Rappelons que cette franchise made in 20th Cenury Fox est désormais une propriété Disney.Il est loin le temps où cette fake b.a. me faisait rêver.Et vous, sur l'échelle de buster vous les attendez comment ces suites ?