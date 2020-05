Le soir de la chute du mur de Berlin, une jeune femme plonge tête baissée dans une dimension parallèle pour retrouver son collègue de travail disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors que les postes de contrôle de Berlin-Est sont toujours envahis par des foules, Nora s'échappe de ce monde, dans des couches de temps et un destin inconnus.

posted the 05/28/2020 at 01:30 PM by nicolasgourry