Déjà paru depuis des années sur bien des supports, essentiellement estampillés Sony d’ailleurs (PSVR inclus), la franchise Hatsune Miku est venu poser sa petite patte sur Nintendo Switch avec son « Project Diva Mega Mix » qui n’est donc rien d’autres qu’une sorte de gros best-of idéal pour les non-initiés qui veulent soudainement découvrir les joies du Vocaloid et de son héroïne aussi populaire que virtuelle, avec une bonne centaine de morceaux (dont quelques inédits, provisoirement exclusifs à la console), donc pas non plus la totale, et il faudra pour en gratter plus se tourner vers l’eShop et sa demi-douzaine de packs DLC, regroupés si on le souhaite pour tout de même 30 balles. Le jeu seul en vaut 40, ce qui est un prix plutôt sympa au regard d’une expérience sympathique mais livrée de manière assez brutale.Car ici, pas d’enrobage avec paillettes du style un semblant de mode carrière ou truc du genre : la centaine de morceaux vous est directement livré sur un plateau, comme pour vous indiquer de choisir ce que vous voulez en essayant de péter les score dans les cinq modes de difficulté, le mode normal imposant déjà un haut degré de maîtrise pour obtenir la meilleure note alors qu’il reste trois challenges au-dessus. Autre point qui fait un peu tâche même si un peu anecdotique au regard du genre : les vidéos d’incrustation sont de qualité très aléatoire, certaines étant top tandis que d’autres souffrent étrangement d’un bel aliasing, et sans raison valable autre que l’envie pour SEGA de limiter le poids du jeu pour tourner aux alentours des 13Go. Rien de dommageable encore une fois car c’est davantage sur les indicateurs de rythme que l’on doit s’attarder et pas sur les persos qui remuent dans le fond, sauf si vous êtes un énorme fan du phénomène.En revanche, le reste se montre très clair et finalement accessible, le jeu évitant globalement de nous prendre à défaut sauf dans la maîtrise des doubles notes, et il y a même l’excellente idée de pouvoir configurer si on le souhaite les touches en y mettant… les icônes PlayStation. Pas que l’on soit plus fan d’une marque ou d’une autre mais il y a disons plus de facilité à retenir le lot triangle/croix/carré/rond (depuis le temps) que le coup du A/B/Y/X qui peut rendre fou si vous avez souvent l’occasion de passer d’une console Nintendo à Microsoft, et inversement. Bref, un pur jeu à scoring avec des musiques qui ont le don de rester dans la tête même si chacun apportera son jugement sur cet aspect, fourni avec ses classements en ligne pour montrer à quel point vous êtes mauvais, un mode à la gyroscopie qu’on oubliera assez vite vu le manque de précision pourtant essentiel, et bientôt un mode tactile, uniquement disponible sur la version japonaise pour le moment. D’ailleurs, et contrairement à Animal Crossing quand on y pense, le tactile servira dès maintenant à concevoir vos T-Shirt si les skins fournis ne sont pas suffisants à vos yeux, l’occasion de pouvoir dessiner vos plus beaux zizis sauf si contrairement à moi, vous avez davantage de talent en la matière.