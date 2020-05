Le monde est au bord de l'extinction alors que le puissant tyran Nexomon cherche à asseoir sa domination sur les humains et les monstres. Rejoignez la guilde des dresseurs et embarquez pour un voyage épique afin de rétablir l'équilibre avant que tout espoir soit perdu...

posted the 05/13/2020 at 12:55 PM by nicolasgourry