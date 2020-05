La vidéo accompagne un nouveau document de recherche intitulé "Évaluation des techniques d'apprentissage automatique pour l'estimation de la posture de la main sur un appareil portatif avec capteur de proximité". Ce travail est signé par Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori de Sony Interactive Entertainment. C'est la division de Sony spécifiquement responsable de la marque PlayStation, et non l'ensemble de l'entreprise.