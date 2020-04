Éditeur : Wales Interactive

Développeur : Wales Interactive

Genre : Survival horror/Narratif

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Juin 2020 (PC/PS4/XOne)

Octobre 2020 (Switch)

Le jeu sera optimisé pour la PS4 Pro et la XOneX.

Basé sur l'histoire vraie et obsédante d'Elizabeth Williams, vous incarnez Thomas Evans, un musicien plongé dans une bataille terrifiante pour sauver la femme qu'il aime.Situé en 1898 dans et autour de Sker House , une véritable demeure qui existe encore et qui serait l'une des plus hantées de Grande-Bretagne.