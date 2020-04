Le logo PlayStation est l'une des parties les plus durables de la marque. Manabu Sakamoto (son créateur) explique ce qui a inspiré sa création:

"À l'époque, l'une des plus grandes caractéristiques de la PlayStation était sa capacité 3D avec des polygones. L'objectif de la conception du logo était donc, bien entendu, de capturer l'aspect "3D". J'étais cependant déterminé à éviter les représentations 3D typiques, comme l'ajout d'épaisseur aux éléments de conception. Je voulais me concentrer sur le sens de l'espace avec l'axe z, quelque chose de subtil, quelque chose qui ressemble plus à une illusion d'optique. Teiyu Goto, qui a conçu les consoles PS, était particulièrement enthousiaste pour la conception du logo et voulait qu'il reflète un sentiment de "plaisir".



"Nous voulions qu'il reflète un sentiment de plaisir, donc la couleur était très importante. J'ai choisi ces couleurs primaires parce qu'elles sont si simples qu'on peut les décrire avec les mots que tout le monde connaît : rouge, jaune, vert et bleu. Le vert devait être légèrement ajusté pour avoir une meilleure harmonie, mais une telle simplicité dans la communication, je crois que c'est la clé d'une marque réussie. Le logo actuel est monochrome, mais il a également été conçu en même temps comme un substitut au cas où la représentation multicolore ne pourrait pas être réalisée.



"Je ne les ai pas vus en personne, donc je ne sais pas [s'ils sont] réels, mais une fois, je suis tombé sur des images de tatouages du logo de la PlayStation. C'est amusant de voir le logo sur des articles promotionnels : t-shirts, vestes, tasses, etc. J'aimerais pouvoir les collectionner tous".

Les diverses ébauches du logo Playstation jusqu'à son résultat final: