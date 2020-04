Anecdotes JV



L’image montrant l’ombre de Luigi dans l’entrée du manoir est en fait tirée de la bande-annonce de l’E3 2001.La cabane du Professeur Karl Tastroff n’était pas à l’extérieur du manoir dans la démo de l’E3.Le tuyau de l’ectoblast était animé lorsqu’un fantôme était aspiré. Cette animation a disparu du jeu final.Les jumeaux Henry et Orville qui contrôlent respectivement une voiture et un avion. Ces deux personnages tiennent leur nom sont en hommage à Henry Ford et Orville Wright. Le premier a beaucoup contribué à l’industrie automobile tandis que le deuxième a conçu et piloté plusieurs modèles d'avions et planeurs.Lorsque vous allez voir Mario en passant par le puits, vous pouvez l’entendre s’agacer et dire “Hey, Luigi ! What’s the hold up ?!”Si Luigi affronte le roi Boo avant de capturer tous les fantômes du portrait, il dira : "I will not give up my favorite decoration, I like Mario just where he is." Il s'agit d'une référence à Star Wars Episode VI : Le retour des Jedi. Quand Han Solo est piégé dans la carbonite, Jabba le Hutt dit : "I will not give up my favorite decoration. I like captain Solo where he is."Des rumeurs sont apparues très peu de temps après l’annonce du jeu, en voici une petite liste:Le jeu allait être très sombre et classé T aux États-Unis.Luigi avait jusqu’à l’aube pour sauver Mario sinon le manoir disparaissait avec ce dernier.Bien que la minuterie soit présente sur certains documents avant la sortie du jeu, il est possible que la minuterie soit présente pour les démo afin que les joueurs ne monopolisent pas le stand.Après la sortie du jeu, Nintendo Power disait qu’un fantôme a été retiré du jeu. Ce dernier devait tuer Luigi et garder sa tête afin qu’il s’en serve comme trophée, mais il n’existe aucune preuve comme quoi, un tel personnage a été envisagé dans le jeu.Il est possible d’accéder à un trailer de Pikmin depuis les options du jeu.Le jeu devait être beaucoup plus dur. Dans la bande-annonce montrée à l’E3, l’ectoblast avait une jauge de surchauffe. S’il était trop souvent utilisé, il pouvait exploser et donc faire perdre une vie à Luigi. La Game Boy Horror ne signalait pas au joueur où insérer les clés.Le jeu devait avoir plusieurs fins. En effet sur le disque, il existe trois images (dans les fichiers de fin) qui n’ont jamais utilisé. La première montre un Luigi triste, la deuxième le montre content et la dernière faire deux signes de la paix. Il est donc possible que ces images correspondent au score du joueur et que la fin change selon ce score.Un fantôme a été supprimé au milieu du développement. Ce dernier devait paralyser Luigi et lui faire baisser sa vie à 50. Le concept est tout de même mis de côté et sera retravaillé pour Luigi’s Mansion 2.Un mode deux joueurs était programmé, mais à cause de nombreux problèmes techniques, il a été abandonné. Cependant, dans les fichiers du jeu, il est possible de trouver un Mario avec les proportions de Luigi. Cette idée sera finalement remise en place dans le portage 3DS.Le manoir de Luigi était censé être en 3D stéréoscopique grâce à un add-on pour la GameCube, mais cette idée est finalement abandonnée lorsque Nintendo s’est rendu compte que produire un tel objet coûtait plus cher que la GameCube elle-même.Grâce à un code action replay il est possible de faire jouer à Mélodie Pianissimo une deuxième version du Totaka’s Song. La première version peut être entendue dans le menu des commandes après avoir attendu quelques minutes.Bien que Shigeru Miyamoto soit un fan du film Ghostbusters, le jeu n’est pas un hommage au film. Il a déclaré dans une interview à ABC en 2013 “ En fait, lorsque nous développions Luigi’s Mansion nous avons pris soin que les joueurs ne pensent pas au film, malgré qu’il ne soit pas notre inspiration d’origine.”Le jeu a été reporté par Nintendo afin que la sortie du jeu corresponde à l'année de Luigi.Luigi's Mansion 2 a été développé sur Nintendo 3DS, car les développeurs voulaient que le jeu utilise la 3D stéréoscopique qui n'a pas pu être mise en place pour le premier opus.Dans le monde entier, le jeu est sorti sous le nom de Luigi's Mansion 2 sauf en Amérique du Nord où le nom officiel du jeu est Luigi's Mansion: Dark Moon.Dans une interview, les producteurs ont déclaré que la mission où le joueur devait mener Toad hors du manoir avait été inspirée par la scène où Link aide la princesse Zelda à sortir du château dans The Legend of Zelda: A Link to The Past.Le fantôme préféré de Shigeru Miyamoto est l’ectochien.Le jeu était prévu pour sortir le vendredi 29 mars 2013, malheureusement pour Nintendo, cette date correspondait au vendredi Saint. Nintendo a donc permis à certaines boutiques de mettre le jeu en vente un jour plus tôt. Les joueurs qui n'ont pas pu se procurer le jeu entre le 28 et 30 mars ont dû attendre mardi 2 avril pour l’obtenir puisqu'il s'agissait également du week-end de Pâques.Chez nous, la première lettre de chaque mission bonus forme le mot “Luigi”. Tandis que chez les Anglais, la première lettre de chaque boss et de chaque niveau forme le mot “Ghost”.La maison dans laquelle vit Luigi correspond en fait à la maison de rang D construite à la fin du premier jeu.Dans le dernier manoir, une cinématique montre deux fantômes donner la vie à une armure. Il s’agit en fait d’une référence au film: FrankensteinLa cinématique d’ouverture qui montre Luigi être réveillé par des images statiques et qui l’amène à régler sa télévision est une référence au film Poltergeist.Toujours dans cette cinématique, il est possible d’apercevoir au-dessus de Luigi la carte menant au manoir de Luigi’s Mansion.La musique jouée dans l'ascenseur est la même que celle du menu pause de Mario Strickers Charged.Dans Super Smash Bros. Ultimate, certains joueurs ont remarqué que Luigi avait un nouvel ectoblast (visible lors du Final Smash, le trailer pour Simon et Richter). De plus, Luigi a eu le droit à une nouvelle capacité avec l'ectoblast. Tous ces indices réunis ont permis à certains joueurs d'affirmer qu'un nouvel opus était en préparation.Différents concepts auraient vu le jour sur Wii U avant que le développement du jeu bascule définitivement sur la Nintendo Switch.Lors de la première annonce du jeu, le titre Luigi's Mansion 3 était seulement provisoire, mais il sera finalement conservé comme titre officiel.Lors du Threehouse Live E3 2019, il a été révélé que le jeu devait se dérouler dans des studios de cinéma similaire à Hollywood, mais que cette idée a été mise de côté par crainte que les niveaux deviennent trop répétitifs. Le studio de Morty est une référence à cette première idée.