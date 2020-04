Master System







En résumé, est-ce que Tom & Jerry : The Movie sur Master System est un bon jeu ? Eh bien, de toute évidence oui. Ce n’est pas le jeu de l’année 1992, loin de là, ce n’est même pas le jeu de la Master System mais si je devais comparer avec un autre jeu que j’ai testé très récemment et issu d’un univers de cartoon (The Bugs Bunny Crazy Castle sur NES), je dirais que c’est un jeu agréable. Il est déjà moins ennuyant que ce dernier. Les décors sont bien plus variés et colorés, la Master System n’est pas poussée dans ses derniers retranchements, le scrolling ayant tendance à saccader un peu, mais l’animation très bien fichue de Tom et de Jerry font du soft de SIMS un titre sympa à l’œil. Le gameplay simpliste a le mérite de ne pas être prétexte à multiplier des dizaines de niveaux incroyablement vides et identiques, contrairement encore une fois à Bugs Bunny Crazy Castle ; comme si les concepteurs de SIMS s’étaient rendu compte, eux, que le concept de leur jeu valait bien pour six petits stages mais pas plus. La durée de vie en pâtît, mais au moins, c’est sans lassitude qu’on parvient jusqu’au bout de cette effrénée course-poursuite entre Tom et sa proie. Bref, un jeu sans prise de tête (on les aime bien, ces jeux là, sur Retro Gamekyo) qui suffit pour nous amuser une heure, lors d’une après-midi de confinement, par exemple.



Ah, dernière petite chose. Yoko Wada, sound designer et compositeur omniprésent dans une tonne de production SIMS n’a hélas pas pondu ses meilleures partitions ici. Un peu répétitives et pas super mélodiques. Mais bon. Ah, dernière petite chose, cette fois-ci pour de vrai : malgré son sous-titre, ne cherchez pas le rapport entre ce jeu et le film d’animation Tom & Jerry sorti la même année, il n’y en a pas.











La société SIMS, fondée en 1991 était un des partenaires privilégiés de SEGA. "Joint-venture" entre le studio de programmeurs Sanritsu Denki connu pour Bank Panic et Combat Hawk en arcade et SEGA, le studio SIMS naîtra de cette associations et prêt d’une cinquantaine d’employés seront transférés dans cette nouvelle entité. SIMS se rendra célèbre pour ses portages de qualité de nombreux hits de SEGA, issus de l’arcade ou de la Megadrive en direction de machines plus annexes telles que la Master System en fin de vie ou la Game Gear. Ristar (Game Gear), Aladdin (celui de David Perry avec Virgin) sur Master System, et d’autres, c’est à ce studio mercenaire et multi-tâche qu’on les doit. Leur création originale pour le compte de SEGA la plus mémorable restera sans nul doute le Castlevania-like Master of Darkness sur Master System en 1993. Ce sont aussi les développeurs du jeu qui nous intéresse aujourd’hui : Tom & Jerry : The Movie sur Master System qui a décidément accueilli bien des jeux longtemps après la sortie de sa petite sœur la Megadrive.Ici, nous ne sommes pas dans Castle of Illusion, on joue le rôle du chat pour une fois ! Tom, plus bête que méchant (comme les trolls pour la plupart) chasse inlassablement Jerry, la malicieusement sadique (comme Shanks) souris qui va lui en faire voir de toutes les couleurs au long des six level bourrés de piège. En lançant le jeu, nous sommes accueillis par une joyeuse ritournelle nous présentant les deux protagonistes sur un fond vert fluo malheureusement trop caractéristique de la Master System. Mais qu’importe, ne nous arrêtons pas là. Le premier niveau prend place dans la cuisine de l’habitation des deux lurons et le jeu prend la forme d’une espèce de run’n jump. Le but étant non pas d’attraper Jerry qui gambade devant notre nez, mais de ne pas se laisser distancer. Nuance qui a son importance. En effet, il est virtuellement impossible de mettre le grappin sur la souris farceuse, il faut alors faire de son mieux pour au moins tenter de ne pas la quitter des yeux jusqu’à la fin du niveau. La fuite en avant de la souris fait défiler le scrolling de manière forcée et si nous ne nous déplaçons pas assez vite pour lui coller aux fesses, c’est le game over. Parfois, le scrolling est moins rapide et Jerry se déplace de façon plus hasardeuse, le temps pour nous de guider Tom à travers une petite séance d’esquive de piège (des brûleurs de gazinière qui manque de nous carboniser le poil par exemple) ou de saut de plate-forme. Car c’est bien connu, toute les cuisines de cartoon sont de véritables nids à dangers, capitonnées de pics, de lance-flammes et d’explosifs.Pour vous ralentir, Jerry tentera toutes les vilenies. Comme grignoter les tuyaux de canalisation de la maison afin de faire tomber des gouttes d’eau ce qui entraînera Tom dans une glissade incontrôlée. Ou faire tomber la vaisselle du buffet de grand-mère sur votre tête. Quand ce n’est pas tout simplement poser un tapis de mine sur votre passage. Le jeu ne changera pas d’un iota son principe durant les six niveaux dont il se compose. D’ailleurs, le challenge ne se veut pas vraiment progressif puisque la difficulté n’augmentera que très sensiblement jusqu’au dénouement final. Une occasion pour moi de vous dire que d’ensemble, le jeu n’a rien d’impossible et la fin peut s’obtenir en une petite demi-heure. Une durée de vie très chiche, mais tellement familière des jeux d’époque.On se rattrapera sur d’autres petits plaisirs que peut nous apporter le soft de SIMS. À commencer par un bilan graphique tout à fait honnête. Les deux premiers niveaux sont relativement sympas à voir, le troisième qui est le centre-ville est un peu plus triste, avec ses buildings de briques rouges à perte de vue. Mais quelques détails demeurent agréables, comme ces images de Sonic et Fantasy Zone, deux autres jeux célèbres de SEGA, placardées façon affiches de tract sur les murs de la ville. Mais ce qui est réellement notable et à mettre au crédit du jeu, ce sont ses animations. Tom est animé de façon détaillée et fluide, les nombreuses frames différentes composant sa gestuelle sont vraiment plaisante. Ses mouvements sont bien décomposés lorsqu’il court. Sa façon de sauter rappelle l’animation faite par rotoscopie de Prince of Persia. Lorsqu’il est sur le point de tomber dans le vide parce qu’une plate-forme se dérobe sous lui, on le voit pédaler dans les airs comme il l’aurait fait dans un de ces épisodes typiques de cartoon. Au même titre, le voir sautiller de douleur et faire la grimace lorsque la plante de ses pieds (pattes ?) est piquée par des pointes cachées dans le sol a de quoi faire sourire. Mieux, Jerry, qui ne manque pas une occasion de fanfaronner et de provoquer son adversaire, s’arrête parfois devant notre nez pour s’allonger et se prélasser tout en vous faisant signe de la main. Un vrai dessin animé !