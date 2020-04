Le jeu s'inspire de la célèbre nouvelle : La métamorphose de Franz Kafka.Vous vous réveillez un matin pour découvrir que vous avez été transformé en un minuscule insecte. Votre ami Joseph est en train d’être arrêté pour des raisons inconnues et il ne peut pas vous reconnaître comme ça.Pour sauver votre ami Joseph et trouver les réponses que vous cherchez, vous devez entreprendre un périlleux voyage dans un monde étrange qui, comme vous, est devenu inconnu.

Éditeur : All in! Games Développeur : Ovid Works Genre : Aventure/Plateforme/Puzzle Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 2020 Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Polonais / Chinois / Japonais / Portugais / Russe / Espagnol.

