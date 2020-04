Tout les Jeudis à 20hVoila la suite Gamekyo ! Bienvenue dans Les Jeudis de l'Angoisse made in The Unit Show ! Zatooiichii est parti pour un long voyage au fin fond des montagnes de l'Arizona, parti pour élucider la mort mystérieuse d'une « Jane Doe », c'est-à-dire une personne non identifiée ! Mais son hélicoptere en plein vol s'écrase et il se retrouve seul. En recherchant Lynn la reporter qui l'accompagnais, il découvre qu'elle a avait été enlevée par le gourou d'une secte ayant la mainmise sur un village proche laissé quasiment à l'abandon...