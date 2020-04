Dans de nombreux hôpitaux pour enfants, presque tous les patients sont maintenant confinés dans leur chambre à cause de la COVID-19. Avec la limitation des visiteurs et des activités des patients, les hôpitaux ont plus que jamais besoin des consoles et des équipements que nous fournissons. Le personnel cherche des moyens d'aider les enfants à rester actifs, et les jeux ont un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous faire part de nouvelles The Coalition a fait un don massif pour soutenir les programmes de sensibilisation des joueurs, en ajoutant 200 consoles Xbox One X à notre stock de fournitures. Chaque unité est équipée d'une console de jeu, d'un moniteur, de contrôleurs et d'un assortiment de jeux. En plus du don de consoles, la Coalition a créé un skin personnalisé "Johnny CGU Gear", pour aider à collecter des fonds afin de soutenir les programmes de sensibilisation des joueurs... Si vous êtes un fan de Gears of War, vous pouvez acheter du Johnny COG Gear en jeu dès maintenant... Ces 200 consoles existeront dans les hôpitaux pendant longtemps et pourraient faciliter jusqu'à 580 000 sessions de jeu pour les enfants chaque année.



C'est formidable que la Coalition ait fait don de 200 consoles. J'espère que d'autres contribueront aussi et aideront les gens dans les hôpitaux autant qu'ils le peuvent.



Beau geste