Vous incarnez Mimi, une jeune femme de 32 ans, qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée. En souvenir de leurs moments passés ensemble durant les étés de sa jeunesse en Dordogne, sa grand-mère lui a laissé des lettres et des puzzles à résoudre afin de lui rappeler l’importance de profiter de la vie.

posted the 04/07/2020 at 01:40 PM by nicolasgourry