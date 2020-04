World of PlayStation





Hideo Kojima s'est entretenu avec la BAFTA et a parlé de son envie de développer un jeu d'horreur :

« P.T. était un jeu mystérieux, créé par un mystérieux studio, sans annonce ni information préalable, des techniques interdites étaient utilisées pour augmenter la peur. Il s'agissait d'un jeu unique, nous ne pouvons donc pas réutiliser cette méthode.



P.T. s'est terminé comme une simple expérience, mais j'aimerais faire un autre jeu d'horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer la terreur, qui ne vous fait pas seulement pisser dans votre pantalon, mais chier dessus. J'ai déjà des idées en tête. »

Konami avait, étrangement, démenti les rumeurs sur le retour d'un Silent Hill.



Intéressant de noter que, non seulement Dusk Golem y croit toujours, mais de plus Masahiro Ito avait tweeté

le 28 février "Pyramid Head, R.I.P.". Cela n'est pas anodin car l'intéressé avait déclaré que s'il venait à

développer un nouveau Silent Hill, il n'utiliserait pas Pyramid Head ou le tuerait.



Enfin, Kojima avait fait part de son envie de créer un gros jeu en plus d'un autre de moindre envergure au

format épisodique (Famitsu). A en croire les rumeurs, on peut s'attendre à un reboot de Silent Hill

avec Hideo Kojima, Keiichiro Toyoma et Masahiro Ito.



Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs démenties, qui plus est. A mon avis, on sera fixé lorsqu'on saura quel studio Ikumi Nakamura a rejoint (les rumeurs disent Sony). Quoi qu'il en soit, inutile de se précipiter. Ce n'est qu'une possibilité.