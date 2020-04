Tokyo, Japon - Sony Corporation a annoncé aujourd'hui la création du "Sony Global Relief Fund for COVID-19", un fonds de 100 millions de dollars US destiné à soutenir les personnes touchées par le virus COVID-19 dans le monde entier.



- En termes de soutien médical :



10 millions de dollars US du fonds seront d'abord consacrés au Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l'OMS, Médecins Sans Frontières, l'UNICEF (protection de l'enfance) et l'UNHCR (protections des réfugiés) afin d'aider le personnel médical. Sony travaillera également avec ses partenaires extérieurs pour explorer les moyens de soutenir les activités qui préviennent la propagation du virus COVID-19 et contribuent à son traitement.



- Dans le domaine de l'éducation :



Où les enfants, qui représentent la prochaine génération, perdent des possibilités d'éducation en raison des fermetures d'écoles, Sony étudiera les moyens de tirer parti de ses technologies pour soutenir les activités éducatives, et coopérera avec les éducateurs pour mettre en œuvre ces mesures.



- En ce qui concerne l'aide aux acteurs du divertissement :



Sony cherchera, avec les sociétés de son groupe actives dans l'industrie du divertissement, des moyens de soutenir les créateurs, les artistes et tous les professionnels qui soutiennent l'industrie et qui ont été touchés par l'annulation ou le report de concerts et d'événements en direct, ou par l'arrêt de productions cinématographiques et télévisuelles.