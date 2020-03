ouer aux jeux vidéo permet aux joueurs de se connecter avec leurs amis et leur famille tout autour du monde, ainsi que de profiter de distractions bienvenues durant cette période d’incertitude. Sony Interactive Entertainment travaille avec les fournisseurs d’accès internet en Europe afin de gérer au mieux les téléchargements et ainsi de préserver l’accès à internet pour toute la communauté.



Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement important que nous fassions ce que nous pouvons pour aider à gérer les problèmes de stabilité internet qui surviennent alors qu’un nombre sans précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en plus dépendant de son accès à internet.



Les joueurs verront leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais, mais pourront néanmoins profiter d’une expérience de jeu solide. Nous apprécions le soutien et la compréhension dont fait preuve notre communauté, et nous les remercions de faire ce qui est nécessaire de leur côté pour que chacun puisse profiter d’un accès à internet sans interruptions.