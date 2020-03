9 Likes Likers

Who likes this ? shiroyashagin, binou87, minbox, tvirus, awamy02, gunstarred, kevinmccallisterrr, torotoro59, nindo64

title : Un avis est un point de vue parmi d'autres, mais qui à sa place autant que les autres.

screen name : avisjeuxvideo

official website : http://

creator : nicolasgourry

creation date : 02/20/2017

last update : 03/21/2020

description : L'idéal de ce groupe, c'est de mettre en avant principalement les jeux "exclusifs" et que les membres puissent dirent leur avis. C'est pas contre la presse et les sites spécialisés, mais en complètement avec la presse et les sites spécialisés.

tags :

articles : 46

visites since opening : 65606

subscribers : 2