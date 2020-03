Anecdotes JV







Le jeu possède plusieurs éléments graphiques inutilisés, parmi ces fichiers, nous pouvons y trouver :- Une image d’une manette NES, qui aurait se retrouver dans la cinématique de fin.- Une bombe similaire à celles présente dans Chip ‘n Dale Rescue Rangers.- Un sprite de Picsou secouant sa queue.La musique présente dans le niveau Transylvania était complètement différente dans le prototype et la musique présente dans le niveau The Moon était 20% plus lente que celle de la version finale.Dans le prototype, l’objet qui servait à restaurer sa santé était un Hamburger et non une crème glacée.Il est possible de finir le jeu avec 0$. Ceci vous permet d’avoir une fin spéciale dans laquelle le journal dit : « Scrooge McDuck has lost his fortune in his search for the legendary five treasures. He will use them to rebuild his empire » (Balthazar Picsou a perdu sa fortune dans sa recherche aux cinq trésors légendaires. Il les utilisera pour reconstruire son empire.)Lors du développement de DuckTales Remastered, les développeurs de WayFoward ont réalisé plusieurs sprites de Picsou en redessinant celui de la NES jusqu’à ses différentes apparitions dans les dessins animés.Les développeurs ont regardé l’entièreté de la série et ont choisi des épisodes correspondant aux nivaux originaux pour réaliser les différents backgrounds du jeu.Dans les fichiers du jeu, se trouve un grand nombre d’images inutilisées qui font référence à Shantae. Il est donc possible que Shantae soit apparu comme personnage jouable à un moment du développement, mais que cette idée n’ait pas été appliquée.Dans le making off du jeu, il est possible de voir Balthazar Picsou avec le costume de l’épisode « Le canard masqué ». Cela pourrait signifier que les développeurs avaient prévu de donner au joueur la possibilité de changer sa tenue.La musique du générique était initialement prévue pour être jouée uniquement au Comic-Con, mais les développeurs ont décidé de la mettre dans le jeu final, probablement après les réactions positives qu'elle a reçues.Le niveau African Mines sur NES exigeait que vous déverrouilliez une porte en vous procurant une clé en Transylvanie. Dans le remaster, le chemin est déjà ouvert et vous n'avez pas besoin de trouver une clé, mais en arrière-plan, vous pouvez voir le même cadenas que celui du premier jeu où la porte était située à l'origine.Il y a un eater egg qui fait référence au jeu original, où une statue dans le niveau d’Amazonie vous demandez de payer 300 000 $ pour avancer. En cassant la statue dans le remaster, vous débloquerez le succès "Règlement de comptes".L'écran titre du jeu imite une partie de l'intro du dessin animé original.Tous les acteurs vivants qui ont participé à la série télévisée Duck Tales ont repris leur rôle pour le jeu, même Alan Young, qui était âgé de 93 ans au moment de l’enregistrement. Cependant, il a fallu trouver de nouveaux acteurs pour Hal Smith (Géo Trouvetou et Archibald Gripsou) décédé en 1994, Bob Camp (Gérard Mentor) décédé en 200 et Joan Gerber (Bentina Beakley) décédée en 2011.