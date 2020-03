Maîtrisez les arts mortels du samouraï dans la peau d'un mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels, dans la suite de ce RPG d'action exigeant.



Explorez l'ère Sengoku du Japon et le Royaume des ténèbres mortel, corrompu par des démons grotesques et sans pitié.



Dégainez vos armes létales et tailladez les ennemis en travers de votre route grâce à un système de combat mis à jour, en plus de votre aptitude à vous transformer en yokai, capable de déchaîner des pouvoirs dévastateurs.



Caractéristiques:



Perfectionnez vos compétences



Préparez-vous au combat de votre vie grâce à une refonte des mécaniques de combat basée sur les éléments favoris des fans de Nioh, qui vous demanderont talent et concentration.



Choisissez votre méthode de combat



Choisissez la voie du samouraï avec des armes traditionnelles comme les épées et les hachettes, ou remplissez votre jauge d'Amrita pour déchaîner des puissantes compétences yokai, et oblitérez vos adversaires monstrueux avec une variété d'attaques redoutables.



Améliorez vos armes grâce à la mutation yokai



Remplir votre jauge d'Amrita ne vous donne pas seulement accès à une forme yokai puissante, mais vous permet aussi d'augmenter les stats de diverses armes et d'ajouter des bonus supplémentaires, tel que faire vaciller les ennemis ou empoigner ceux qui sont à terre.



Aidez – et recevez de l'aide – d'autres joueurs



Invoquez les spectres laissés par les autres joueurs de Nioh 2 pour vous aider en combat. Leurs esprits vous assisteront jusqu'à la fin du niveau actuel... ou jusqu'à ce qu'ils soient définitivement vaincus.

Nioh 2 sortira le 13 mars sur PS4.