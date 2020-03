Tout en officialisant Horizon sur PC, Hermen Hulst tient à préciser leur stratégie pour le marché PC mais également sur les exclusivités:

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision de l’avenir de Worldwide Studios, si vous voyez un avenir avec la nouvelle génération voire bien au-delà ?



Nous sommes toujours autant convaincus par un matériel dédié.Donc nous continuerons dans cette direction. Et nous voulons continuer d’offrir des exclusivités de qualité. Et des jeux solo à l’histoire prenante.



Mais nous sommes ouverts à l’expérimentation et à de nouvelles idées. Nous testerons des choses et nous verrons bien si ça fonctionne. Je pense que c’est ça aussi, l’ADN de Worldwide Studios.



PlayStation a déjà sorti certains titres sur PC, mais Horizon: Zero Dawn est l’un des plus gros jeux à franchir le pas. Avez-vous quelque chose à dire aux fans de PlayStation ? Qu’est-ce que ça signifie pour l’avenir ?



Bien sûr. Je pense qu’il faut rester ouvert aux nouvelles idées qui permettent de faire découvrir PlayStation à davantage de gens ou de leur montrer à côté de quoi ils passent.



Et pour apaiser les esprits, sortir un titre AAA développé en interne sur PC ne signifie pas forcément que tous les jeux sortiront sur PC. Pour moi, Horizon: Zero Dawn s’y prêtait particulièrement. Nous n’avons pas encore de date de sortie [sorties PC], et nous restons 100 % concentrés sur le matériel dédié.