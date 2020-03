Voila maintenant quelques semaines que des rumeurs courraient autour de la prochaine aventure de Thor au sein du, qui évoquaient notammentEt bien il se trouve que, qui a notamment incarnédansetA l'occasion d'une entrevue accordée àPas plus d'informations pour le moment concernant le personnage qu'il incarnera si ce n'est qu'il s'agira d'un étranger venu d'un autre monde... Et cela peut s'appliquer à énormément de personnages de l'écurie

Who likes this ?

posted the 03/06/2020 at 09:05 PM by liquidus