Le multijoueur de Mario Kart Tour, précédemment accessible en "beta" pour les joueurs premium, sera disponible pour tout le monde à partir du 8 mars prochain.3 possibilités s'offriront aux joueurs mobile :- Jouer entre amis- Jouer avec des inconnus (partis classées)- Jouer en classement compétitif (uniquement joueurs premium)Le mode classement compétitif (Gold Races) posera chaque jour une des 4 règles en 150cc et 200cc. Il y aura un classement également pour les partis avec des inconnus mais seulement en 100cc, et entre amis vous pourrez personnaliser vos parties. Enfin, les circuits disponibles dépendront du tour saisonnier en cours.

posted the 03/03/2020 at 06:16 PM by masharu