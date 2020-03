Avec une sortie en 2160p, la PS4 Pro utilise une résolution dynamique, la résolution la plus basse trouvée étant approximativement 2133x1200 et la résolution la plus élevée trouvée étant 2880x1620.

La PS4 Pro semble rendre une résolution native de 1920x1080 en sortie à 1080p avec le supersampling désactivé.