Éditeur : Modus Games

Développeur : eXiin

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Été 2020

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Néerlandais / Japonais / Coréen / Chinois / Italien.

Vous incarnez une jeune fille nommée Aryelle, ou Ary, alors qu'elle parcourt le monde merveilleux de Valdi. En devenant la gardienne de l’hiver, Ary gagne la capacité de manipuler les saisons autour d’elle. Elle apprendra à contrôler les quatre saisons et à s'en servir pour vaincre ses ennemis, surmonter les obstacles et résoudre de complexes énigmes dans des territoires mystérieux et colorés.Il y a longtemps, le monde de Valdi était menacé par un mage maléfique. Lors d’une grande lutte, il fut vaincu par le guerrier légendaire qui le scella à l'intérieur d’une tombe pour toute l'éternité. Pour assurer l'emprisonnement du mage, quatre grands sages ont juré de surveiller et de protéger la tombe. Ils forment les premiers Gardiens des Saisons, une organisation secrète aujourd’hui imprégnée d'histoire et de légende.Alors qu'une force mystérieuse perturbe les saisons de Valdi, Ary décide d'assister les Gardiens des Saisons et entreprend de trouver la source du chaos. En se servant de son esprit et son courage, Ary devra vaincre des ennemies monstrueux, des intrigues secrètes et des traditions écrasantes pour sauver Valdi et rétablir l'équilibre dans le monde.