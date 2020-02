Semaine 7 : du 10/02/2020 au 14/02/2020.

1) Mario Kart 8 "Deluxe" (Switch) / =

2) Luigi's Mansion 3 (Switch) / +1

3) Dragon Ball Z : Kakarot (PS4) / -1

4) Ring Fit Adventure (Switch) / =

5) The Legend of Zelda : Breath of The Wild (Switch) / =