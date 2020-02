1988Réalisé par Barry Levinson(Le Secret de la pyramide / Good Morning, Vietnam / Des hommes d'influence / Bandits / The Bay).4 OscarsSynopsis : Charlie Babbitt, jeune revendeur de voitures de Los Angeles et en difficulté financière, apprend le décès de son père. En froid avec ce dernier depuis ses 16 ans, Charlie compte beaucoup sur l'héritage laissé par son défunt père pour se remettre sur pieds. Lors de la lecture du testament, il ne reçoit en héritage que la vieille automobile de son père, ainsi que des rosiers primés, et apprend que la fortune de son père estimée à 3 millions de dollars sera donnée à une pension psychiatrique de Cincinnati. Après une courte investigation, Charlie découvre qu'un des pensionnaires de cette institution n'est autre que Raymond Babbitt, son frère aîné, autiste, dont il ignorait totalement l'existence. Furieux de son sort financier, Charlie enlève Raymond dans le but de récupérer la part d’héritage qu’il considère lui revenir. Débute alors un voyage à travers les États-Unis en direction de la Californie, au cours duquel les deux frères apprendront à se connaître…Un duo qui fonctionne.L'un des rôles marquant de Dustin Hoffman.Un sujet rarement traité : L'autisme.Un parfait équilibre entre drame et comédie (subtile).Un film Culte.