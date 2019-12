Nouvelle mise à jour de RetroBat en version 2.0

Fonctionnalités de RetroBat :

Fonctionnalités de EmulationStation FCAMOD :

Aperçu du thème Carbon :

Aperçu du thème NextFull :

- Scripts de téléchargement, d'installation et de configuration automatique d'EmulationStation FCAMOD, RetroArch et Libretro Cores.- Interface multi-langages (anglais, français, espagnol, portugais bresilien et coréen).- Associer les émulateurs et les cores Libretro aux jeux et à leurs systèmes depuis EmulationStation.- Plus d'options de réglages des themes (mode grille, vidéo etc.).- ES affiche une image pendant le chargement d'une rom si elle est scrapée.- Vous pouvez jouer des musiques en arrière-plan (fichiers .mp3 et .ogg dans emulationstation > .emulationstation > music).- Vidéo d'introduction avant le démarrage de EmulationStation.- Scrap vidéo disponible depuis ES.- Mise à jour de ES depuis le menu de l'interface.- Les scripts ont été réécris à partir de zéro pour plus d'efficacité.- Le setup de RetroBat détecte si EmulationStation,RetroArch, Libretro Cores et 7-Zip sont installés et les installe automatiquement si nécessaire.- Le launcher de RetroBat détecte si le dossier d'installation à changé et démarre le setup pour mettre à jour l'emplacement.- Installe et met à jour les logiciels séparément.- Installe et met à jour les thèmes pour EmulationStation.- RetroBat Scripts peut être mis à jour à partir du setup.bat.- Options de débogage.- Ajout de launchers pour OpenBOR et RPCS3.- Ajout dans le system list de ES : OpenBOR, MUGEN, PS3, Apple II, Famicom Disk System et SG-1000.- Ajout du core FBNeo pour les SG-1000, Master System, Megadrive, PC-Engine et ZX Spectrum.- Correction de divers bugs.- Activez l'intro vidéo dans emulationstation.cfg- Lancement de la vidéo d'introduction avant EmulationStation.Utilise emulationstation.exe --video (vlc) au lieu de ffmpeg core.- Activer/désactiver JoyToKey dans le fichier emulationstation.cfg.- Lecture des paramètres de emulationstation.cfg pour définir la résolution ES en plein écran ou en fenêtre.