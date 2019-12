Top 5

Bonjour à toutes et tous !



J'ai récemment sorti une vidéo sur mon top 20 cinéma de la décennie. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, les revoici :











Mais cela ne correspond pas totalement au titre de l'article, et c'est normal car je viens tout juste de sortir mon top 10 cinéma de l'année cette fois-ci !



N'étant plus chez moi à partir de samedi et ce jusqu'à la fin de l'année, je n'avais pas d'autres choix niveau timing. Les sorties comptées sont donc les sorties cinéma de début janvier à hier (et tant mieux, car un film sorti hier s'est incrusté au dernier moment dans mon top !).



J'espère que ça vous plaira ! Bonne vidéo à toutes et tous.