DLC “Winter Wonderland” Disponible et Gratuit -5 nouvelles cuisines -2 nouveaux chefs -Nouveaux ennemis festifs pour le mode horde -5 recettes de saison

Éditeur : Team17 Développeur : Ghost Town Games Ltd Genre : Coopération Disponible PC/PS4/XOne/Switch Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

posted the 12/17/2019 at 11:30 PM by nicolasgourry