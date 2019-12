Ligue 1

Dominateur et en supériorité numérique depuis la 25e minute, le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé 4-0 sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne ce dimanche à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1.Le Paris SG a rapidement pris l'avantage, et logiquement. Car si Bouanga avait fait passer un frisson dans le Chaudron sur une frappe enroulée, on sentait les Parisiens proches de marquer sur chaque offensive. Et c'est Paredes, sur un tir dévié, qui donnait l'avantage au PSG (0-1, 9e). En difficulté, l'ASSE se compliquait encore un peu plus la tâche avec l'expulsion d'Aholou pour une intervention dangereuse au niveau du genou de Paredes.A dix contre onze, les Verts avaient une occasion d'égaliser à la demi-heure de jeu, mais Bouanga gâchait cette opportunité en ratant le cadre. C'était celle à ne pas rater... Derrière, on était tout de même plus proche du 2-0 puisque Ruffier devait intervenir notamment par deux fois face à Neymar. Au-dessus, Paris multipliait les occasions à l'approche de la pause, et la sanction tombait logiquement pour l'ASSE avec un but de Mbappé sur un service de Neymar (0-2, 43e).En début de seconde période, Saint-Etienne aurait pu réduire l'écart à plusieurs reprises. Mais Bouanga, encore lui, n'était pas en réussite sur trois tentatives. Le PSG restait nettement supérieur et aurait pu rapidement inscrire un troisième but si Di Maria et Neymar (sur un penalty) n'avaient pas trouvé le poteau de Ruffier. Il est finalement intervenu à un quart d'heure du terme sur un but d'Icardi, toujours aussi réaliste devant le but (0-3, 73e). En début de seconde période, Saint-Etienne aurait pu réduire l'écart à plusieurs reprises. Mais Bouanga, encore lui, n'était pas en réussite sur trois tentatives. Le PSG restait nettement supérieur et aurait pu rapidement inscrire un troisième but si Di Maria et Neymar (sur un penalty) n'avaient pas trouvé le poteau de Ruffier. Il est finalement intervenu à un quart d'heure du terme sur un but d'Icardi, toujours aussi réaliste devant le but (0-3, 73e). Mbappé a terminé le travail avec un doublé (0-4, 90e).Dans ce match, Paris a laissé quelques opportunités aux Verts, notamment sur les occasions de Bouanga, mais les hommes de Thomas Tuchel n'ont jamais été réellement mis en danger concernant le résultat dans cette rencontre. En infériorité numérique, la mission était clairement impossible pour des Stéphanois déjà mis en difficulté à onze contre onze en début de match. Le PSG reprend 7 points d'avance en tête du classement, Saint-Etienne est 11e à six points du podium.