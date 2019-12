Séries TV

The Boys Saison 2 (?? 2020)

Sur Amazon Prime Video

Synopsis:

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler "The Boys" décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous.