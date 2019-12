Critiques

Pour être sûr de vivre l’expérience la plus proche possible de celle du cinéma, j’ai brûlé un billet de 10€ en échange de pop-corn et j’ai mis un bruit de fond de gens qui discutent sur YouTube histoire de ne pas avoir de soucis à entendre tout ce qu’il se dit dans le film tout en étant constamment gêné.Comprenez-moi, j’avais vraiment envie de m’y croire. Et il s’agit du nouveau film de Martin Scorsese après tout. Netflix ne produit pas de vrai cinéma, indigne de recevoir la moindre récompense, c’est bien connu. Mais pour ce film là, un réel effort s’imposait.