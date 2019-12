World of Gaming





L'histoire de Cyberpunk 2077 prendrait « deux gros livres » de dialogue. C'est ce qu'a déclaré Marcin Blacha, directeur de l'histoire de CD Projekt Red, lors d'une interview avec Inn:Poland. Voici ce qu'il en est :

« Du point de vue d'un créateur, le jeu est une histoire sur les héros en opposition au monde, et ce monde lui-même fait également partie des héros. Pour moi, tout est beaucoup plus grand que les histoires de petits drames humains présentés dans The Witcher.



Sans trop entrer dans les détails, je peux révéler que, sur ma liste de héros préférés, il y a un certain prisonnier qui veut atteindre son objectif de vie en un jour de libération ; une intelligence artificielle qui dirige toute une compagnie de taxie et une fille futée se tenant la moitié du temps derrière le comptoir d'un magasin ésotérique, tout en travaillant également en tant qu'infirmière.



Nous avons évité les néologismes dans le dialogue, mais nous avons souvent donné de nouvelles significations aux termes connus. Les personnages parlent de "conversion complète", c'est-à-dire l'échange du corps biologique contre le corps électromécanique. Lorsqu'ils parlent de "optique", ils font généralement référence à des implants de vision électroniques.



Combien de ligne de texte y-t-il au total ? Je n'ai pas encore fait de compte. J'ai tout simplement essayé de comprendre à quoi j'ai affaire quand je fais face à tous les mots écrits par l'équipe de scénaristes. Il s'est avéré que nous avons écrit deux épais volumes de livre de dialogue, et un autre ensemble de deux volumes de commentaires de réalisateurs pour les accompagner. »

Cyberpunk 2077 sort le 16 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC.