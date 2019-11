Actualité

Disney+ a été lancé cette semaine aux Us et ce service de streaming annonce avoir fait plus de 10 millions d'abonnés en seulement 24h.

Le premier épisode The Mandalorian aurait été vu par 2 millions d'abonnés en une seule journée.

Selon eMarketer, Netflix avec 158,8 millions d'abonnés aux USA, Amazon Prime Video avec 96,5 millions, Hulu (Disney et Comcast) avec 75,8 millions et HBO Now avec 23,1 millions.