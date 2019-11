_____

___



.Bonjour, pour l’ouverture du Club Logorrhée T.V (groupe Gamekyo) affilié à notre chaîne Youtube du même nom, nous postons notre premier article avec une vidéo sur le déballage (unboxing) de la nouvelle SWITCH lite édition limitée Zacian&Zamazenta.











.Voici un mini résumé des choses principales à savoir :



- La console à une très bonne finition en main et un toucher agréable (un peu granuleux), comparable par exemple à la NEW2DSXL ANIMAL CROSSING...



- Très légère en main et un écran de bonne qualité, le tactile semble également au point, quand à la BATTERIE nous verrons dans les faits...



- À savoir qu'il est dommageable que aucun des jeux Pokemon ÉPÉE&BOUCLIER ne font partie du Pack Console...



- Livré avec un chargeur switch semble t’il le même à la switch normal...



- Le prix de base est de 220e, mais trouvable sur internet à certains moment et certaines offres (quand la console est en stock) à 190-199e sur E.leclerc, Amazon ou encore C.discount...



- Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas !

(Sinon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour la sortie de Pokémon Epée et Bouclier)



______

___

Logorrhée TV - https://www.youtube.com/channel/UC6mzZc63-9Q0rJS-4pTob0Q