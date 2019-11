World of Gaming





Après avoir dévoilé les chiffres de ses dernières productions, dont un GTA V qui dépasse les 115 millions d'unités expédiés au calme, l'éditeur parle un peu du futur :

« En ce qui concerne l'avenir, Take-Two possède le "pipeline" de développement le plus solide de son histoire, comprenant des suites de nos plus grandes franchises et une nouvelle IP passionnante. Nous investissons activement dans des marchés, des plates-formes et des modèles commerciaux émergents, et nous sommes extrêmement bien placés pour tirer parti des tendances positives de notre secteur et générer de la croissance et une augmentation de la marge à long terme. »

Voilà qui présage que du bon pour l'avenir.