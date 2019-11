Actualité

Entre 1978 et 1979, après avoir mis les mains sur les droits de Spider-Man, les studios Toei proposaient leur propre version du Tisseur, bariolée et hautement déstabilisante, pour la télévision japonaise. La série de l'époque s'inscrivait dans les codes artistiques du tokusatsu, une méthodologie de production typique de l'archipel nippon, célèbre pour ses monstres et robots géants pragmatiques, ses héros aux indispensables poses de victoire, et, dans la sous-section du super sentai, ses combattants en costumes de guerriers affrontant une série de menaces extra-terrestres.

Le descriptif de ce genre de fiction ne collant qu'assez peu au précepte du Spider-Man des comics, la Toei aura été contrainte de faire quelques concessions : après avoir assisté à la chute du vaisseau spatial Marveller, le motard Takuya Yamashiro et son papa découvrent dans les ruines de l'engin un dernier survivant, né sur la planète Spider. A la Abin Sur, ce lointain visiteur, venu sur Terre pour traquer le maléfique professeur Monster, injecte un peu de son sang à Takuya en lui transmettant ainsi les super-pouvoirs (et le costume) de l'Araignée. Ainsi naquit Spider-Man, un motard opposé à la menace alien qui combat dans son robot géant, Leopardon, contre les armées de la Iron Cross !

Tout récemment, plusieurs fans auront reconnu dans le premier teaser de Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 les couleurs et le logo de cette lointaine version du justicier. Interrogé par un fan qui lui proposait de redessiner le costume du personnage, Phil Lord aura confirmé que le Spider-Man de Takuya Yamashiro avait déjà été designé pour ce nouveau film. Une confirmation timide, mais qui promet de nouvelles scènes en hommage aux bizarreries du Japon, après Penny Parker et son Spider-mécha'.

Reste maintenant à voir comment le héros sera intégré à l'univers graphique de Spider-Verse, favorable au métissage artistique. Dernièrement, le Spider-Man de la Toei sera apparu dans le numéro spécial Vault of Spiders (en marge de Spider-Geddon) frr Jed McKay et Sheldon Velda, avec un style manga des plus cinglés et respectueux de la folie de la série originale. Bon apéritif séquentiel en attendant de retrouver le héros au cinéma.