Goichi Suda, aka Suda 51, nous en dit plus sur son prochain jeu,

No More Heroes III, à travers une interview avec Wccftech.

- Le développement est à 35 - 40%

- Le script du jeu est désormais terminé

- Le monde ouvert sera plus vaste que le premier, pas aussi grand que des jeux AAA tels que Ubisoft ou Rockstar

- Autant d'activités que dans les précédents, en plus de quelques "extras", qui ne sont pas des mini-jeux

- La combinaison que Travis porte dans le trailer sera dans le jeu mais dans situations spécifiques

- Les motion controls sont de retour

- Lorsqu'on lui a demandé de décrire un boss, il a répondu "Thanos. Venom. Joker."

- No More Heroes III n'est pas leur plus gros projet, à ce jour. Suda déclare qu'ils ont déjà créé des jeux plus conséquents. Probablement Shadows of the Damned ou Let it Die

- Nobuaki Kaneko se charge de l'OST complète

- Il aimerait un remaster de Flower, Sun, et Rain

- Le "The Hotel Barcelona project" avec Swery65 est du sérieux, il affirme qu'il sortira dans deux ans et qu'ils cherchent un éditeur

- No More Heroes III est toujours prévu pour 2020

- Un trailer sortira plus tard cette année, sinon début 2020