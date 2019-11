Mise à jour 2





- Amélioration de la cohérence du Boomshot .



- Les Flashbangs n'affecteront plus les joueurs par le biais de la couverture.



- Correction complète de l'exploitation de l'arme de largage, y compris la réactivation des largages d'armes.



- Correction d'un bogue qui pouvait provoquer le perma-flash des joueurs dans un match.



- Correction d'un bug qui empêchait parfois les ennemis en mode fuite d'être affectés par les Flashs.



- Ajout d'une nouvelle vérification pour empêcher les joueurs d'utiliser certaines couvertures basses pour tirer à travers les murs.



- Si aucun utilisateur ne vote pour une carte en Multi, le choix suivant sera par défaut une carte différente sur le même mode plutôt que sur la même carte.



- Correction d'un bug qui obligeait les joueurs à attendre quelques secondes avant de pouvoir recharger lorsqu'ils pirataient une Scion Boomshot.



- Le pouvoir accordé au début du match de la Horde n'est plus appliqué en tant que Puissance gagnée .



- Sarah Connor : Les ennemis peuvent maintenant être empannés lorsqu'ils sont à portée de tir en une seule fois en utilisant son Ultimate.



- Forge : Ajout d'un nouveau panneau Jack pour permettre à Jack d'activer l'incinérateur.



- Correction d'un problème qui pouvait entraîner la téléportation de l'IA ennemie et le " double saut " si leur saut est contré.



- Les joueurs ne peuvent plus partager le pouvoir avec leurs coéquipiers IA.



- Le nombre total d'ennemis tués pour la campagne est maintenant correctement suivi.



- Les classements des échappées n'indiquent plus le " Top 0% ".



- Corrections de bugs supplémentaires divers





Améliorations classées

Événement Anniversaire

Golden Gun est de retour !

3 jours de Boost et Boost Doubles étoiles

Ruche de la semaine : Horloge

Ravitaillement de la semaine

Peau d'arme : Relaxé (arc de couple)



Peau d'arme : Détendue (griffe)



Marque : Étoile



Marque : Flèches



Bannière : Bunker



Bannière : Barrage



Bannière : Exposition

Article hebdomadaire du magasin

Marcus skin d'hiver - 1000 Ferrailles

Expression par tapotement du pied - 500 Ferrailles

Musée Set complet de skin - 800 Ferrailles

Spray Sang de Poulet - 200 Ferrailles