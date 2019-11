Après New York, Tokyo et l'évènment Halloween, ce mercredi Mario Kart Tour accueillera sa 4e saison, elle sera dédié à Paris sur un circuit autour de la Tour Eiffel.Parmi les personnages exclusifs à cette saison que vous pourrez obtenir, Chef Maskass et Peach en tenue décontractée seront disponibles avec des karts à leur thèmes. D'autres personnages seront aussi ajoutés au poll de base comme Toad en tenu de pilote.

posted the 11/05/2019 at 07:29 AM by masharu