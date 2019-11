4 nouveaux héros seront ajoutés à Fire Emblem Heroes, venus de The Sacred Stones : Ethys, Gerik, Ewan, et Ephraim en duo avec Leon (les unités "Duo" ont été introduites durant le dernier évènement Halloween). Vous pourrez tenter de les obtenir avec la nouvelle bannière dès demain. Un nouveau chapitre du mode histoire sera également disponible.

posted the 11/05/2019 at 07:22 AM by masharu