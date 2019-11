Actualité PC

"Lorsque nous sortons un jeu en multisupports, la version PC représente 40 ou 50% des revenus. Il y a dix ans, ce nombre était de 1% ou 2%. Clairement, le monde change ! Un système qui était précédemment jugé comme étant fermé est entrain de devenir un système plus ouvert. Cela signifie que désormais, nous ne serons plus dépendants d'un seul marché, et c'est une excellente nouvelle pour nous."

A bien des occasions, nous avons pu entendre cette phrase ou croiser des personnes considérant que le marché du PC ne représentait plus tellement l'avenir de l'industrie du jeu vidéo en raison de faibles ventes qu'un titre pouvait avoir sur le support. Peut être que cela a été vrai pendant une certaine période, mais ce n'est en tout cas pas l'opinion de, qui est à la tête de, à l'heure d'aujourd'hui.A l'occasion du lancement desur PC, le monsieur a eu l'occasion de s'exprimer auprès de nos confrères deoù il considère queet que le PC a toujours une place d'importance dans l'industrie du jeu vidéo, et même plus que jamais.Reste à savoir comment les choses prendront forme dans les temps à venir, notamment en ce qui concerne les productions, relativement habituées à avoir une sortie PC un petit plus tardive comparée aux versions consoles. Est ce qu'à l'avenir, nous aurons droit au probableSeul le temps nous le dira.