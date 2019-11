- On y incarnera le père de Kait, Gabriel Diaz, frère d'Oscar Diaz, mari de raina.



- Comme on pouvait l'imaginer, ça se passera juste après le jour de l'émergence .



- Mis à part Gabriel, il y aura une mort définitive. Un personnage mort, c'est un personnage de perdu.



- Ukkon sera l'ennemi principal. Il est ingénieur/scientifiques fou chez les locustes, responsable des implants pour contrôler les brumaks, corps etc ...



- la théorie veut que Ukkon, soit Niles Sanson.....non ça ne dit rien à personne ? Niles c'est l'IA (fait à partir de la personnalité de Niles Sanson) qui gérait le complexe de New Hope, que l'on visite dans Gears 2 (le complexe scientifique/prison remplit de sire, des hybride mi-locuste mi-humaine). Pourquoi ? Parce que l'acteur qui a fait ça voix a était aperçu chez The coalition. Ah et Ukkon au passage est un personnage de Rise of raam, un comics sorti assez récemment