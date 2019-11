Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28ème numéro de Gamekyo Match. Au programme, peu de rumeurs, l'abo' premium à notre magazine étant un échec, ce qui a forcé laa reprendre une activité salariée plus rémunératrice. Mais TSF, avec leur statut de bénévoles, vous offre deux tests (oui, deux tests, vous êtes gâtés) sur LE jeu du moment, à savoir Death Stranding.

Who likes this ?

posted the 11/02/2019 at 08:00 PM by iglooo