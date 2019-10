Éditeur : The Arcade Crew

Développeur : Hibernian Workshop

Genre : A-RPG

Disponible sur PC/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Chinois / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Polonais / Russe.

Explorez les secrets d'un mystérieux temple déchu et mettez votre foi templière à l'épreuve dans Dark Devotion, où aucun sacrifice n'est trop grand pour louer votre Dieu. Mesurez votre dévotion et votre courage en parcourant les ténèbres les plus profondes pour trouver des réponses à des questions qui mettront au défi votre existence même.